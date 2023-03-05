لاعب النصر السعودي " كريستيانو رونالدو" الأفضل في منطقة غرب آسيا

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي في استفتاء لاعب الشهر في منطقة غرب آسيا عن شهر فبراير، وذلك عقب التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصل رونالدو على نسبة 48% من أصوات المشاركين في التصويت، والذين تجاوز عددهم 154 ألف مصوت.
وحل في المركز الثاني العراقي أسو رستم لاعب الشرطة العراقي، في حين جاء ثالثاً أوديون ايغالو لاعب الهلال السعودي، ورابعاً عمر السومة لاعب العربي القطري.
وكان الاتحاد الآسيوي قد فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.