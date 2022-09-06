بعد واقعة الدوسري و"دياز".. هذه أشهر قصص المشادات بين اللاعبين والمدربين بأرض الملعب

وبعد ذلك وصف بيريرا، تصرفه الذي فعله مع مدرب الفريق بالخاطئ، موضحاً أنه كان يريد تقديم الأفضل للفريق، حيث قال: "أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية، جميعنا يتمتع بالجودة العالية ونستحق أن نلعب مباراة كاملة، وتصرفي كان خاطئاً".