الأخضر تحت 15 عاماً يدشن تدريباته في معسكره الإعدادي بقطر بمشاركة 28 لاعباً

افتتح المنتخب السعودي تحت 15 عاماً اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الثاني من شهر مارس المقبل.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب ماجد التركي، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر (28) لاعباً، وهم على النحو التالي: علي الشنقيطي، أنس هندي، كرم العيسى، فارس بوشقراء، علي المكي، عمار القحطاني، حاتم المالكي، حسن العكروش، جواد الحبيب، مبارك المسرحي، مساعد الشمري، تميم الخالدي، عبدالله الدوسري، عبدالله الماس، خالد الدوسري، جهاد النخلي، نايف القحطاني، علي اليحيى، محمد الدريهم، عادل حارثي، فؤاد هبه، فهد العنزي، علي الهزيمي، عبدالرحمن المامي، محمد المقري، نواف الهويري، أحمد الحربي، عبدالعزيز رباط.