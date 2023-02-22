نجوم الهلال والشباب .. سيطرة على تشكيلة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وجد 8 لاعبين من نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين على التشكيلة المثالية لمنافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، من فريقي الشباب والهلال في التشكيلة الأفضل للجولة.
وكشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، الأربعاء، التشكيلة المثالية لمنافسات دور الـ16، والتي شهدت وجود 5 لاعبين من فريق الشباب السعودي وهم: الحارس كيم سيونج، فواز الصقور، متعب الحربي، حسين القحطاني، وإيفر بانيغا.
كما ضمت التشكيلة أيضًا 3 لاعبين من فريق الهلال وهم: علي البليهي، جانغ هيونج، وأوديون إيغالو، فيما لم يوجد أي لاعب من فريق الفيصلي الذي ودع المنافسات بعد الخسارة أمام فولاد الإيراني بهدف.
وشهدت التشكيلة أيضًا حضور عمر خربين مهاجم فريق شباب الأهلي الإماراتي، إدميلسون لاعب فريق الدحيل القطري، وساسان أنصاري لاعب فريق فولاد خوزستان الإيراني.