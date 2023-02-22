نجوم الهلال والشباب .. سيطرة على تشكيلة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

كما ضمت التشكيلة أيضًا 3 لاعبين من فريق الهلال وهم: علي البليهي، جانغ هيونج، وأوديون إيغالو، فيما لم يوجد أي لاعب من فريق الفيصلي الذي ودع المنافسات بعد الخسارة أمام فولاد الإيراني بهدف.