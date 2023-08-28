ديسمبر المقبل يشهد انطلاق أول دوري للسيدات في الكرة الطائرة

وستقام الجولة الثانية من الدوري في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21الى 26 / 9 / 2023م، على صالة وزارة الرياضة من خلال مجموعتين، الأولى ستضم أصحاب المركزين الأول والثاني، وستتنافس على المركز من الأول إلى الرابع، في حين سيتنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع على المراكز من الخامس وحتى الثامن.