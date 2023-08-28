ديسمبر المقبل يشهد انطلاق أول دوري للسيدات في الكرة الطائرة

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، اليوم الاثنين، عن جدول بطولة الدوري السعودي للسيدات، الذي سينطلق في الأول من شهر سبتمبر المقبل على صالة وزارة الرياضة بجدة، بمشاركة ثمان فرق الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والرياض والزلفي والقادسية والعنقاء.
وسيقام الدوري من مرحلتين الأولى في جدة من خلال مجموعتين، إذ أسفرت القرعة عن تواجد الأهلي والنصر والزلفي والعنقاء في المجموعة الأولى، والهلال والاتحاد والرياض والقادسية في المجموعة الثانية، وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد.
وينطلق الدوري يوم الجمعة الأول من سبتمبر بمواجهة الأهلي والزلفي عند الساعة الرابعة عصرًا/ على أن يلتقي النصر والعنقاء عند الساعة السادسة مساءً، وفي يوم السبت يلتقي الاتحاد والقادسية عند الساعة الرابعة عصراً والهلال والرياض عند الساعة السادسة مساءً، وستختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 6-9-2023.
وستقام الجولة الثانية من الدوري في العاصمة الرياض خلال الفترة من 21الى 26 / 9 / 2023م، على صالة وزارة الرياضة من خلال مجموعتين، الأولى ستضم أصحاب المركزين الأول والثاني، وستتنافس على المركز من الأول إلى الرابع، في حين سيتنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع على المراكز من الخامس وحتى الثامن.
وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد الأستاذة أحلام العمري استعداد الاتحاد لإطلاق أول دوري سعودي للسيدات الذي سيعد نقلة نوعية للرياضة السعودية، مشيرة إلى أن مشاركة ثمانية أندية رسمية سيعطي الدوري إثارة وندية ويعلن رسمياً دخول السيدات في عالم احتراف الكرة الطائرة.
ورحبت بجميع الفرق المشاركة وشكرتها على التعاون الكبير في العمل خلال الفترة الماضية وتمنت التوفيق للجميع.
وأشادت بدعم وحرص مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي على إزالة جميع العوائق حتى تحقق الهدف الكبير، وهو إطلاق أول دوري رسمي للسيدات في الكرة الطائرة.