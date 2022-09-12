فتح ملف مواجهة الرائد .. الاتفاق يواصل تحضيراته والرئيس يجتمع باللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك تحضيرًا لاستضافة نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الـ4 لدوري روشن السعودي لموسم 2022 /23.
وكان رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل قد عقد قبل بداية التدريب اجتماع بلاعبي الفريق في قاعة المؤتمرات بالنادي، شدد من خلاله على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على نغمة الانتصار والتقدم في سلم ترتيب دوري روشن قبل فترة التوقف.
وقال الدبل: "أهنئكم على الفوز الذي تحقق على الباطن، والذي وإن جاء بصعوبة إلا أن من المهم القتال حتى النهاية والظفر بالنقاط".
وأضاف: "مواجهة الرائد من دون شك صعبة ولكن لدينا الثقة الكبيرة في لاعبينا لتقديم الأفضل والظفر بالفوز، ولاسيما أن اللقاء على أرضنا وبمساندة جمهورنا".
ميدانيًا تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون في مواجهة الرائد، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي، ثم مناورة على جزء من الملعب، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.