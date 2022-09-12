فتح ملف مواجهة الرائد .. الاتفاق يواصل تحضيراته والرئيس يجتمع باللاعبين

ميدانيًا تركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه كارتيرون في مواجهة الرائد، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي، ثم مناورة على جزء من الملعب، واختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.