القادم من الاتحاد.. "نيوم" يتعاقد مع "رومارينهو"

الجدير ذكره أن "رومارينهو" غادر الاتحاد عقب نهاية عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي، حيث بدأت مسيرته في موسم 2018-2019 وانتهت بنهاية موسم 2024، وقد ساهم في فوز الاتحاد ببطولة الدوري الموسم قبل الماضي.