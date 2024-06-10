القادم من الاتحاد.. "نيوم" يتعاقد مع "رومارينهو"

أعلنت نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى السعودي التعاقد رسميًا مع البرازيلي "رومارينهو" لتدعيم خط هجوم الفريق في منافسات دوري يلو قادماً من نادي الاتحاد دون الكشف عن مدة العقد.
وكتب بطل دوري الدرجة الثانية عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "كل الطرق تؤدي إلى "روما" .. أهلًا بك رومارينهو في نادي نيوم الرياضي ..روما وصل.. صيفية نيوم".
الجدير ذكره أن "رومارينهو" غادر الاتحاد عقب نهاية عقده مع الفريق نهاية الموسم الماضي، حيث بدأت مسيرته في موسم 2018-2019 وانتهت بنهاية موسم 2024، وقد ساهم في فوز الاتحاد ببطولة الدوري الموسم قبل الماضي.
ويحتل "روما" مكانة مميزة لدى جماهير الاتحاد باعتباره الهداف التاريخي للنادي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 76 هدفًا، حيث لعب مع الفريق 214 مباراة، سجل خلالها 95 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحقق بطولتي الدوري والسوبر.