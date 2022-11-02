برعاية "الفيصل".. رابطة المدربين السعوديين تنظم مؤتمرها الأول

يرعى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المؤتمر الأول لرابطة المدربين السعوديين الذي يقام على هامش دورة الألعاب السعودية الأولى عند التاسعة من صباح غد الخميس في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
ويشهد المؤتمر العديد من المحاضرات الرياضية، بدايةً بالدكتور يحيى الشريف الذي سيتحدث عن مسار مهنة التدريب، ثم البروفيسور المهدي بن عبدالمجيد في مسار الأسس العلمية للانتقاء الرياضي، ثم الأسس العلمية لتصميم برامج القوة العضلية للاعبين الموهوبين للدكتور حسين جعفر، ثم الإعداد الذهني وأهميته في الوصول بالموهوب إلى منصة التتويج لعلي الباقري.
وسيتم على هامش المؤتمر، تكريم أكثر من 25 مدربًا وطنيًا تميزوا على مدار الأعوام الماضية، بخبرتهم وإنجازاتهم العريقة في مجال التدريب.
يُذكر أن رابطة المدربين السعوديين، تأسست شهر مايو من العام 2021م، ويرأسها مدرب المنتخب السعودي للكاراتيه الكابتن علي الزهراني، ومعنية بتطوير وتعزيز قدرات المدربين، والارتقاء بمهنة التدريب وتطوير العملية التدريبية، وتحديد قواعد الجودة الشاملة لاعتماد المدربين، وتعزيز القيم الرياضية بين المدربين والمجتمع.