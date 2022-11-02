برعاية "الفيصل".. رابطة المدربين السعوديين تنظم مؤتمرها الأول

ويشهد المؤتمر العديد من المحاضرات الرياضية، بدايةً بالدكتور يحيى الشريف الذي سيتحدث عن مسار مهنة التدريب، ثم البروفيسور المهدي بن عبدالمجيد في مسار الأسس العلمية للانتقاء الرياضي، ثم الأسس العلمية لتصميم برامج القوة العضلية للاعبين الموهوبين للدكتور حسين جعفر، ثم الإعداد الذهني وأهميته في الوصول بالموهوب إلى منصة التتويج لعلي الباقري.