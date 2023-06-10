الهلال في مفاوضات مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري

أفادت مصادر إعلامية بأن مدرب نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليغري دخل في مفاوضات مع الهلال السعودي؛ للتعاقد معه خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.
وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول رحيل أليغري عن صفوف يوفنتوس بعد أن فشل في تحقيق أي لقب منذ عودته قبل عامين.
وأكدت أن اللقاء الأول بين أليغري ومسؤولي الهلال تم في مدينة مونتي كارلو الفرنسية. ومن المتوقع أن يكون عقد أليغري لمدة سنتين، بقيمة 20 مليون يورو عن كل موسم.
من جانبها، كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن تلقي المدرب ماسيميليانو أليغري عرضًا ضخمًا من فريق من بطولة الدوري السعودي، وهو الذي لم يعلن أبدًا بعد نهاية موسم 2022-2023 مغادرته فريق يوفنتوس.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإيطالية السبت، فإن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري تلقى عرضًا ضخمًا من بطولة الدوري السعودي، من دون تحديد هوية الفريق، مع تنويهها بأن كلاً من فريقَي النصر والهلال من دون مدرب حاليًا.
ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، فإن راتب أليغري سيكون 3 أو 4 أضعاف راتبه الحالي مع فريق يوفنتوس؛ ما يعني أن راتبه ربما يناهز 21 مليون يورو للتدريب في الدوري السعودي؛ ليكون واحدًا من النجوم الذين تسعى إدارات أندية البطولة السعودية للتعاقد معهم هذا الصيف.