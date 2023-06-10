الهلال في مفاوضات مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري

من جانبها، كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن تلقي المدرب ماسيميليانو أليغري عرضًا ضخمًا من فريق من بطولة الدوري السعودي، وهو الذي لم يعلن أبدًا بعد نهاية موسم 2022-2023 مغادرته فريق يوفنتوس.