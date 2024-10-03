في الجولة السادسة من دوري روشن .. 3 مباريات مرتقبة أهمها ضمك والشباب

فعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يستضيف الخليج نظيره الخلود، حيث يتطلع الخليج لتحقيق الفوز في المباراة والعودة إلى سكة الانتصارات بعد أن تلقى الخسارة من أمام الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين وأمام الاتحاد في الجولة الماضية من منافسات الدوري، ويملك الخليج 4 نقاط في رصيده محتلاً بها المرتبة الـ 14، في المقابل يسعى الخلود الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته في المرتبة الـ 12 في سلم ترتيب الدوري إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تلقيه للخسارة من نظيره الهلال في الجولة الماضية.