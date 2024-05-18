من "أرينا الرياض".. "حلبة النار" تشتعل لاختيار بطل العالم التاريخي في الملاكمة

ويعد البريطاني تايسون فيوري هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC ويبلغ من العمر 35، ويحوي سجله الاحترافي 34 فوزًا، 24 منها بالضربة القاضية، وتعادلاً واحدًا بلا هزيمة، فيما الأوكراني أوليكساندر أوسيك هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظماتWBA, WBO, IBF))، وبطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، بطل كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، حقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، ويبلغ من العمر 37، ويحوي سجله الاحترافي 21 فوزًا 14 منها بالضربة.