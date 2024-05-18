من "أرينا الرياض".. "حلبة النار" تشتعل لاختيار بطل العالم التاريخي في الملاكمة

تتجه أنظار الأوساط الرياضية العالمية، وعشّاق الملاكمة، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة النزال التاريخي في الوزن الثقيل بين البريطاني تايسون فيوري، بطل منظمة ( (WBC، الأوكراني أوليكساندر أوسيك WBA, WBO, IBF) )، وذلك على "حلبة النار" في المملكة أرينا.
وتنبع أهمية النزال من كونه الأول من نوعه وأكبر النزالات في تاريخ الملاكمة حيث يتنافس أبطال الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندر أوسيك على أربعة أحزمة عالمية، حيث لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقًا.
آخر مرة كان هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل كان في عام 1999م، أي منذ ربع قرن، وكان حينها 3 منظمات فقط وهي : WBC / WBA / IBF لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأربعة حزمة.
وسيكون هناك 4 أحزمة أساسية للملاكمة : WBC / WBA / WBO / IBF، والفائز خلال المواجهة سيتوج بالأربعة أحزمة وسيصبح بطل العالم بلا منازع، وأول بطل بلا منازع للوزن الثقيل منذ ربع قرن.
وتأتي استضافة مدينة الرياض لهذا النزال العالم تأكيدًا لكونها أصبحت وجهة مثالية لاستقبال أبطال الملاكمة من حول العالم للتنافس مع بعضهم والفوز بألقاب البطولات العالمية الأكثر شهرة؛ حيث يمثل نزال "حلبة النار" واحدة من المحطات العالمية التي يستضيفها موسم الرياض.
ويتضمن موسم الرياض عددًا من العروض الرياضية الترفيهية غير المسبوقة والتي يترقبها الكثيرون من حول العالم، فسيحظى الفائز بنزال حلبة النار بلقب "أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع" منذ 25 عامًا، ولكن هذه المرة بأربعة أحزمة لأول مرة بالتاريخ.
ويعد البريطاني تايسون فيوري هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظمة WBC ويبلغ من العمر 35، ويحوي سجله الاحترافي 34 فوزًا، 24 منها بالضربة القاضية، وتعادلاً واحدًا بلا هزيمة، فيما الأوكراني أوليكساندر أوسيك هو بطل العالم للوزن الثقيل لمنظماتWBA, WBO, IBF))، وبطل العالم بلا منازع لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، بطل كأس محمد علي لوزن الكروزر (الوزن دون الثقيل)، حقق الميدالية الذهبية في ملاكمة الوزن الثقيل في أولمبياد لندن 2012، ويبلغ من العمر 37، ويحوي سجله الاحترافي 21 فوزًا 14 منها بالضربة.
وأتاح موسم الرياض تذاكر الحضور عبر منصة webook، كما أتاح فرصة مشاهدة النزال عبر منصتي webook و STC TV عن طريق اشتراك خاص بالنزال مقابل 77.99 ريال.