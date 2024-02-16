الرياض يتوّج بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات 2023-2024

واحتضنت الصالةُ الخضراء في الرياض، مساء اليوم، مباراةَ كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، والتي جمعت الرياض بطل الدوري لموسم 2022-2023 مع الاتفاق بطل كأس الاتحاد السعودي؛ حيث فاز الرياض بنتيجة "5-4".