الرياض يتوّج بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات 2023-2024

توّج عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، اليوم الجمعة، فريقَ الرياض بكأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2023-2024 في نسخته الثالثة.
واحتضنت الصالةُ الخضراء في الرياض، مساء اليوم، مباراةَ كأس السوبر السعودي لكرة قدم الصالات، والتي جمعت الرياض بطل الدوري لموسم 2022-2023 مع الاتفاق بطل كأس الاتحاد السعودي؛ حيث فاز الرياض بنتيجة "5-4".
وسجل أهدافَ فريق الرياض كلٌّ من: خوسيه دي مورا "هدفين"، وعبدالإله العتيبي "هدفين"، ورودريغو بيريرا، فيما سجّل أهدافَ الاتفاق كلٌّ من: رودريغو شافير، وأسامة محسن، ونواف عبدالرحمن، وجيان جالفاتي.
يُذْكَر أن القادسية كان قد توّج بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي لموسم 2021-2022، فيما حقّق الاتفاقُ لقبَ النسخة الثانية لموسم 2022-2023.