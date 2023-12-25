في "كلاسيكو" منتظر .. الاتحاد لمداواة الجراح والنصر لملاحقة الهلال

الاتحاد يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، كما أنه يسعى إلى مصالحة جماهيره ومداواة جراحه بعد الخروج المبكر من كأس العالم للأندية في جدة، والخسارة الكبيرة من الرائد بثلاثية "دوريًا" وقبلها من ضمك بالنتيجة ذاتها، وبالتالي فإن وقف نزف النقاط هو الهدف الأهم للاتحاد في هذه المواجهة، والتغلب على كل الظروف المحيطة به، لعل أبرزها غياب عددٍ من عناصره المؤثرين وبالذات في خط الدفاع، لكنه يعول الكثير على ثنائي خط المقدمة "كريم بنزيما" و"عبد الرزاق حمدالله" ومن خلفهما "كانتي".