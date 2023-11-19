برئاسة "العفالق".. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد جمعيتها العمومية غير العادية

وجرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الجمعية السابق بتاريخ 23 يناير 2023م، وتم حينها تعيين 3 أعضاء مدققين لمراجعة المحضر، وهم ممثليو نادي الهلال ونادي الاتفاق ونادي الرائد. فيما استعرض العفالق رئيس مجلس الإدارة تقرير أعمال المجلس، الذي يشمل الأنشطة التي أقيمت بعد الاجتماع الأخير والإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، كما قدم للأعضاء مقترحات تعديل النظام الأساسي، وتم اعتمادها على أن يتم الرفع بها للاتحاد السعودي لكرة القدم للمصادقة عليه.