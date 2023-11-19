برئاسة "العفالق".. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد جمعيتها العمومية غير العادية

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد، في مدينة الرياض، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية برئاسة المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق، رئيس مجلس إدارة الرابطة.
وبدأ الاجتماع بالإعلان عن عقد الجمعية وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي للرابطة وبحضور كامل الأعضاء، باستثناء ممثل نادي الخليج، قبل أن يستعرض سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وجرى خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الجمعية السابق بتاريخ 23 يناير 2023م، وتم حينها تعيين 3 أعضاء مدققين لمراجعة المحضر، وهم ممثليو نادي الهلال ونادي الاتفاق ونادي الرائد. فيما استعرض العفالق رئيس مجلس الإدارة تقرير أعمال المجلس، الذي يشمل الأنشطة التي أقيمت بعد الاجتماع الأخير والإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، كما قدم للأعضاء مقترحات تعديل النظام الأساسي، وتم اعتمادها على أن يتم الرفع بها للاتحاد السعودي لكرة القدم للمصادقة عليه.
وصادق أعضاء الجمعية العمومية على الأسماء المقترحة للجنة المراجعة الداخلية برئاسة عادل ملاوي، عضو مجلس إدارة الرابطة وعضوية لمياء بنت سلطان الرشيد وعمر الشنقيطي.
من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز العفالق شكره وتقديره باسمه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم والمساندة التي يلقاها القطاع الرياضي عموماً وكرة القدم السعودية بشكل خاص ما أسهم في القفزات التاريخية للرياضة السعودية، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم المستمر الذي تجده رابطة الدوري السعودي للمحترقين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وشدد العفالق على حرص الرابطة على استمرار التطور وتنفيذ محاور استراتيجيتها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها بوصول الدوري السعودي لقائمة أفضل الدوريات العالمية، والمساهمة في رفع القيمة الفنية والتسويقية والتجارية للدوري خلال الفترة المقبلة.