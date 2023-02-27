في بطولة القولف.. سعود الشريف يبلغ نهائي بطولة قطر لأول مرة كلاعب محترف

سيراً على خُطى زميله المحترف، فيصل سلهب، حقّق محترف القولف السعودي سعود الشريف خطوة مهمة في تاريخه الاحترافي، حين بلغ المرحلة النهائية للمرة الأولى، وذلك خلال مشاركته ضمن منافسات سلسلة بطولات قطر، والتي مثّلت ثالث مشاركاته الدولية، بعد أن أعلن احترافه اللعبة مطلع الشهر الجاري ضمن مُنافسات البطولة السعودية الدولية المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.
ويبدو الشريف سعيداً بمسيرته الاحترافية ومستقبله المنتظر، إذ يقول: "إنه لمن دواعي الفخر أن أكون من بين أوائل محترفي القولف في المملكة العربية السعودية، وأن تُتاح لي فرص السفر حول العالم وتمثيل وطني، ولا شك في أن النجاح في التأهل إلى المرحلة النهائية في بطولة رسمية بهذه السرعة أمر مميز".
ويتابع: "مثيرة هي المنافسة في البطولات الدولية، حظينا بترحيب كبير من الجولة الآسيوية، وخوض المنافسات بجوار محترفي القولف أمر شيق وممتع".
وكان الشريف أنهى جولاته الأربع بنتيجة 71 و78 و79 و81 ضربة على التوالي، ليبلغ مجموع أيامه الأربعة 309 ضربات.
وفتحت البطولة المقامة ضمن منافسات الجولة الآسيوية أبوابها للاعبين المحترفين والهواة من القارة الآسيوية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت تنافس 132 من أفضل اللاعبين الذين مثّلوا 20 دولة، وانتهت منافسات الشق الأول بعد يومين من بدء البطولة، حيث تأهل الـ 70 الأوائل، ومن بينهم سعود الشريف إلى المرحلة النهائية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا: "على مدار سبعة أيام فقط تابعنا نجاح اثنين من أحدث محترفي القولف السعوديين ينجحان في التأهل إلى المرحلة النهائية في منافسات بطولات دولية"، مضيفاً: "حدوث ذلك في شهر واحد فقط هو بلا شك إنجاز عظيم، وأنا فخور جداً بسعود وبالمجهود الكبير الذي بذله لتحقيق هذا النجاح، وكما قلت سابقاً الأداء المميز للاعبين السعوديين المحترفين دليل على نوعية العمل المقدم هنا في قولف السعودية، خصوصاً على صعيد تطوير الجيل الجديد من اللاعبين. وبالنظر إلى شغفهم وحماستهم لدي ثقة كبيرة بقدرة لاعبينا المحترفين الثلاثة على تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل في مقبل المنافسات".
ويُنتظر أن تُقام البطولة الدولية المقبلة في تايلند خلال الفترة بين الـ 9 والـ 12 من شهر مارس على ملعب نادي الجبل الأسود، وستشهد هذه البطولة مشاركة الثلاثي السعودي المحترف، حيث سينافسون نظرائهم على الفوز بإجمالي جوائز قيمتها مليونا دولار أمريكي.