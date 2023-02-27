في بطولة القولف.. سعود الشريف يبلغ نهائي بطولة قطر لأول مرة كلاعب محترف

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا: "على مدار سبعة أيام فقط تابعنا نجاح اثنين من أحدث محترفي القولف السعوديين ينجحان في التأهل إلى المرحلة النهائية في منافسات بطولات دولية"، مضيفاً: "حدوث ذلك في شهر واحد فقط هو بلا شك إنجاز عظيم، وأنا فخور جداً بسعود وبالمجهود الكبير الذي بذله لتحقيق هذا النجاح، وكما قلت سابقاً الأداء المميز للاعبين السعوديين المحترفين دليل على نوعية العمل المقدم هنا في قولف السعودية، خصوصاً على صعيد تطوير الجيل الجديد من اللاعبين. وبالنظر إلى شغفهم وحماستهم لدي ثقة كبيرة بقدرة لاعبينا المحترفين الثلاثة على تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل في مقبل المنافسات".