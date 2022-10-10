صحيفة تركية توجّه انتقادًا لاذعًا لـ"فينسنت أبوبكر" محترف "النصر"

وقال موقع trfutbol التركي: إن فينسنت أبوبكر يبحث عن بشكتاش في كل وقت، فأصبح غير لائق مع النصر، فبعدما كان يلفت الانتباه في بشكتاش أصبح لا يلعب أي شيء في النصر تقريبًا.