صحيفة تركية توجّه انتقادًا لاذعًا لـ"فينسنت أبوبكر" محترف "النصر"

شنّت إحدى الصحف التركية هجومًا لاذعًا على الكاميروني فينسنت أبوبكر لاعب النصر؛ بسبب تراجع مستواه الملحوظ هذا الموسم مع النادي.
وقال موقع trfutbol التركي: إن فينسنت أبوبكر يبحث عن بشكتاش في كل وقت، فأصبح غير لائق مع النصر، فبعدما كان يلفت الانتباه في بشكتاش أصبح لا يلعب أي شيء في النصر تقريبًا.
وأشار الموقع إلى أن "أبوبكر" الذي كان له نصيب كبير في تحقيق البطولة لبشكتاش خلال فتره وجوده من خلال إحراز 19 هدفًا، و4 تمريرات حاسمة خلال ذلك الموسم أصبح لا يقدم شيئًا مع النصر.
وأضاف الموقع أن أداء "أبوبكر" التهديفي مع النصر ينخفض يومًا بعد يوم، فقد سجّل هدفًا واحدًا هذا الموسم خلال 6 مباريات في الدوري السعودي.
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني، مع نادي النصر في يونيو 2024، وقد انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وتبلغ القيمة السوقية لـ"أبوبكر" 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري، برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستعد النصر لمواجهة نادى العدالة غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دورى روشن السعودي.