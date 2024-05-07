تحت إشراف الاتحاد السعودي.. 10 لاعبين يختتمون معسكر أخضر الأمواج في بريطانيا

أسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على المعسكر الإعدادي الخارجي للاعبي ولاعبات المنتخب السعودي لركوب الأمواج في الفئات السنية، والذي انطلق في الأول من شهر مايو الحالي في بريطانيا وتحت إشراف الاتحاد السعودي لركوب الأمواج.
وشارك في المعسكر 10 لاعبين، ويعدّ أكبر بعثة للمنتخب السعودي لركوب الأمواج في الفئات السنية؛ وهم: عزام الحازمي، وعبد الله الحازمي، ومريم عماري، وسليمان لينجاوي، وسلمى لينجاوي، وعبدالرحمن حيدر، ومحمد غازي، وريماس الحازمي، وتالة الحازمي، وتولين الحازمي. ويأتي المعسكر الإعدادي تحضيرًا لخوض المنتخب لعدد من البطولات العالمية المقبلة.
كما شارك كلٌّ من: اللاعبة سلمى لينجاوي، واللاعب سليمان لينجاوي، في بطولة "ذا ويڤ بريستول" في بريطانيا في بداية فترة المعسكر ذاته.