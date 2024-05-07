تحت إشراف الاتحاد السعودي.. 10 لاعبين يختتمون معسكر أخضر الأمواج في بريطانيا

وشارك في المعسكر 10 لاعبين، ويعدّ أكبر بعثة للمنتخب السعودي لركوب الأمواج في الفئات السنية؛ وهم: عزام الحازمي، وعبد الله الحازمي، ومريم عماري، وسليمان لينجاوي، وسلمى لينجاوي، وعبدالرحمن حيدر، ومحمد غازي، وريماس الحازمي، وتالة الحازمي، وتولين الحازمي. ويأتي المعسكر الإعدادي تحضيرًا لخوض المنتخب لعدد من البطولات العالمية المقبلة.