وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في جناح "واحة الإعلام" بالعاصمة الرياض

واستعرض الجناح أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة في مختلف المجالات الرياضية، والتي عكست تحولًا نوعيًا في القطاع، من خلال منظومة رقمية متكاملة شملت الملعب الرقمي والمنصة الموحّدة ومبادرة تمكين المنشآت الذكية، بما يوفر تجربة جماهيرية سلسة وربطًا ذكيًا للبنية التحتية، إضافة إلى تقديم تحليلات داعمة لصناعة القرار وتطوير القطاع الرياضي. كما تم تسليط الضوء على الاستضافات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها ملف استضافة كأس العالم 2034م.