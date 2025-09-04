وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في جناح "واحة الإعلام" بالعاصمة الرياض

اختتمت وزارة الرياضة مشاركتها في جناح "واحة الإعلام" بنسخته العاشرة، الذي نظمته وزارة الإعلام بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2025م في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تزامنًا مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).
وشهد جناح الوزارة حضورًا واسعًا من الزوار والإعلاميين، إلى جانب زيارة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات التنظيمية ومطوري السياسات وقادة القطاع الخاص من أكثر من 190 دولة حول العالم.
واستعرض الجناح أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها الوزارة في مختلف المجالات الرياضية، والتي عكست تحولًا نوعيًا في القطاع، من خلال منظومة رقمية متكاملة شملت الملعب الرقمي والمنصة الموحّدة ومبادرة تمكين المنشآت الذكية، بما يوفر تجربة جماهيرية سلسة وربطًا ذكيًا للبنية التحتية، إضافة إلى تقديم تحليلات داعمة لصناعة القرار وتطوير القطاع الرياضي. كما تم تسليط الضوء على الاستضافات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها ملف استضافة كأس العالم 2034م.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في "واحة الإعلام" تأتي امتدادًا لجهودها في تعزيز التواصل مع المجتمع وإبراز الإنجازات الرياضية، مشيرة إلى أن حجم التفاعل يعكس المكانة المتنامية للرياضة ودورها المحوري في التنمية الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.