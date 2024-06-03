بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي.. اختتام المرحلة الثالثة من دورة مدربي الفئات السنية

وشهدت الدورة مشاركة 24 مدربًا وطنيًا، حيث قدمها كل من المحاضرين الفرنسيين فيليب بروتو، جان كلود، فيليب دوما، والمحاضرين الوطنيين خالد الفرحان ومشبب الحكيم.