بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي.. اختتام المرحلة الثالثة من دورة مدربي الفئات السنية

اختتمت المرحلة الثالثة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالأحساء على مدى 5 أيام.
وشهدت الدورة مشاركة 24 مدربًا وطنيًا، حيث قدمها كل من المحاضرين الفرنسيين فيليب بروتو، جان كلود، فيليب دوما، والمحاضرين الوطنيين خالد الفرحان ومشبب الحكيم.
واستهدفت الدورة لاعبي الفئات السنية وطرق تدريبهم والتعامل معهم، وذلك عبر محاضرات نظرية وتطبيق عملي تم خلال هذه الدورة.
يذكر أن المرحلة الرابعة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو على أن يحدد موقعها لاحقًا.