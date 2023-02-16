النصر لـ (الثأر) والعودة للصدارة عبر بوابة التعاون.. والإثارة تجمع الوحدة والرائد

وفي المباراة الثانية يحل الرائد (الثاني عشر - 19 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الوحدة (الثالث عشر - 15 نقطة)، عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.