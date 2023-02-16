النصر لـ (الثأر) والعودة للصدارة عبر بوابة التعاون.. والإثارة تجمع الوحدة والرائد

تستكمل الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين منافساتها، اليوم الجمعة، بمباراتين مثيرتين.
في المباراة الأولى يستضيف النصر (الثالث - 37 نقطة) نظيره التعاون (الخامس - 30 نقطة)، وذلك عند السادسة مساءً، على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض.
النصر يسعى إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وأيضًا عودة "تاليسكا" لصفوف الفريق بجانب النجم البرتغالي "رونالدو".
كما أن أصفر العاصمة يسعى إلى الثأر من خسارته أمام ضيفه في الدور الأول.
في المقابل يأمل التعاون دخول مربع الكبار عبر بوابة النصر، أو العودة بنقطة التعادل على أقل تقدير.
وفي المباراة الثانية يحل الرائد (الثاني عشر - 19 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الوحدة (الثالث عشر - 15 نقطة)، عند الساعة 8:30 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.
لقاء مفترق طرق بالنسبة للطرفين، خصوصًا الوحدة، الذي يأمل الاقتراب أكثر لمناطق الأمان.