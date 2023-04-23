طاقم تحكيم هولندي يقود كلاسيكو الاتحاد والهلال في نصف نهائي الكأس

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم هولندي لإدارة مباراة الكلاسيكو في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م، والتي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال .
وسيقود الحكم الدولي داني ماكيلي المباراة كحكم للساحة على أن يساعده مواطناه جان دي فريز مساعد أول وهيسيل ستجسترا مساعد ثانٍ، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إدارة روب ديبرينك وسيعاونه الحكم السعودي هشام الرفاعي .
وتعد هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين في دور نصف نهائي الكأس، حيث تأهل كل منهما في مرتين وسجل الاتحاد خلالها 12هدفاً مقابل 9 أهداف للهلال.
ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" المواجهة المنتظرة عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد .