وزارة الرياضة تُقيم برنامج "كن رياضياً" لتعريف الشباب بالرياضات المختلفة

الجدير بالذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب، تعمل جاهدةً على إقامة العديد من البرامج الشبابية، منها: الرياضية، والتطويرية، والدينية، والكشفية، إلى جانب إشراك الشباب في تنظيم المناسبات الوطنية، والتبادل الثنائي من خلال استقبال الشباب من الخارج، وإيفادهم إلى خارج المملكة.