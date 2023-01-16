على ذمة "ماركا".. "النصر" في مفاوضات مع الحارس "كيلور نافاس"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن دخول إدراة نادي النصر السعودي فى مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان للتعاقد معه الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة الإسبانية: إن إصابة ديفيد أوسبينا حارس النصر أجبرت الإدارة على التفاوض مع نافاس، حيث يمكن الانتهاء منها هذا الأسبوع في الرياض بمناسبة المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من النصر والهلال.
وأصيب أوسبينا خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.