على ذمة "ماركا".. "النصر" في مفاوضات مع الحارس "كيلور نافاس"

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن إصابة ديفيد أوسبينا حارس النصر أجبرت الإدارة على التفاوض مع نافاس، حيث يمكن الانتهاء منها هذا الأسبوع في الرياض بمناسبة المباراة الودية التي سيلعبها باريس سان جيرمان ضد مجموعة مختارة من النصر والهلال.