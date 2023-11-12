أجمل 3 أهداف بالجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، في حين يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة.