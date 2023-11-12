أجمل 3 أهداف بالجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن أجمل 3 أهداف الجولة الـ13 بالدوري السعودي، بحسب اختيارات اللجنة الفنية.
واختارت اللجنة هدف البرازيلي إيغور كورنادو لاعب الاتحاد أمام أبها، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة (4/2).
وجاء أيضًا هدف محمد كنو لاعب الهلال، خلال مباراة فريقه أمام التعاون ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة (2/0).
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف البرازيلي أليكس تيليس نجم النصر أمام نظيره الوحدة، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3/1).
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، في حين يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، ويأتي الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة.