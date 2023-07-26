لمدة أربعة أعوام.. البرازيلي "مالكوم" يُعزِّز صفوف الهلال

ظفر نادي الهلال اليوم الأربعاء بخدمات البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي، طبقًا لحساب النادي الرسمي على «تويتر»، لمدة أربعة أعوام.
وأشار النادي إلى أن اللاعب وقَّع مع فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، في فندق فورسيزونز جورج الخامس الواقع في باريس العاصمة الفرنسية.
وأصبح البرازيلي مالكوم رابع الصفقات الهلالية خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي بعد التعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي، والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.