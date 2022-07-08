الاتفاق يضم عبدالرحمن العبيد على سبيل الإعارة من الهلال

أعلن نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل اليوم الجمعة انضمام الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد إلى صفوف الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم المقبل على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال.
وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه على "تويتر": "نجحت إدارة نادي الاتفاق في الحصول على توقيع الظهير الأيسر لنادي الهلال عبدالرحمن العبيد؛ ليدعم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 2023".
وأضاف: "ومن المقرر أن يبرم العبيد عقد الانتقال النهائي بعد تجاوزه الفحص الطبي، ثم الانتظام في تدريبات فارس الدهناء التي ستنطلق يوم الجمعة 15 يوليو الجاري".
وتابع : "ومن جهته عبَّر رئيس نادي الاتفاق، المهندس خالد الدبل، شكره الجزيل لإدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل؛ لتعاملهم الراقي والاحترافي لإتمام الصفقة، وتمنى التوفيق والنجاح للاعب عبدالرحمن العبيد مع الاتفاق، وتقديم موسم مميز، يسعد من خلاله جماهير وعشاق الاتفاق ".
بدأ العبيد، صاحب الـ28 عامًا، مشواره الكروي في نادي القادسية، ولعب معه من موسم 2013 حتى 2018 حينما انتقل إلى صفوف نادي النصر، قبل أن ينتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى 2025.
من جانبه، أعلن الهلال رحيل لاعبه عبدالرحمن العبيد، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "عبدالرحمن العبيد ينتقل بالإعارة إلى الاتفاق الموسم الرياضي المقبل".
وحقق العبيد خلال مسيرته 4 بطولات مع نادي النصر، الدوري السعودي 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و 2020، وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 مع الهلال.