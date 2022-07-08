الاتفاق يضم عبدالرحمن العبيد على سبيل الإعارة من الهلال

بدأ العبيد، صاحب الـ28 عامًا، مشواره الكروي في نادي القادسية، ولعب معه من موسم 2013 حتى 2018 حينما انتقل إلى صفوف نادي النصر، قبل أن ينتقل إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى 2025.