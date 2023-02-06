النصر يعاني.. الإصابة تغيب الثلاثي لمدة أسبوعين

وبذلك، يغيب تاليسكا متصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدفاً عن مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري، علماً أنه يغيب تلقائياً عن لقاء الوحدة الخميس المقبل في الجولة الـ16 من الدوري بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام الفتح في المباراة الماضية.