النصر يعاني.. الإصابة تغيب الثلاثي لمدة أسبوعين

تأكد غياب ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، البرازيلي تاليسكا والأرجنتيني بيتي والإسباني ألفارو جونزاليس، عن الفريق لمدة أسبوعين بداعي الإصابة.
وقال أصفر العاصمة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، الاثنين، إن البرازيلي تاليسكا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية يحتاج على إثرها إلى العلاج والراحة لمدة أسبوعين.
وبذلك، يغيب تاليسكا متصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدفاً عن مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري، علماً أنه يغيب تلقائياً عن لقاء الوحدة الخميس المقبل في الجولة الـ16 من الدوري بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام الفتح في المباراة الماضية.