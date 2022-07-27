إيغالو يغيب عن معسكر الهلال في برمنغهام.. وكنو والمالكي في مقدمة البعثة المغادرة

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز قائمة الفريق المغادرة إلى معسكر مدينة "برمنغهام" البريطانية والذي يستمر حتى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.
تغادر بعثة الفريق صباح يوم بعد غداً الجمعة إلى "برمنغهام"؛ تمهيدا لبدء المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم المقبل2022/2023م.
وضمت القائمة المبدئية 29لاعباً بما فيهم متوسط الميدان محمد كنو الموقوف، والأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي كان معاراً في الموسم الماضي إلى الشباب والدولي السعودي عبدالآله المالكي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة السعودية واليابان، في فبراير الماضي.
فيما غاب عن البعثة هداف الدوري الموسم الماضي النيجيري أوديون إيغالو لأسباب وصفها النادي بالقانونية، وعلى ضوء ذلك فقد خصص الجهاز الفئي برنامجا تدريبيا للاعب برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في مقر النادي خلال مدة المعسكر؛ بعد تعذر مرافقنه للفريق لأسباب قانونية مستجدة بشن قضية عاثلية.
وسينضم ثنائي المنتخب السعودي للشباب مصعب الجوير وعبدالله الرديف للمعسكر، وذلك فور انتهاء مشاركتهما مع المنتخب السعـودي في بطولة كأس العرب.
ويواصل الثنائي صالح الشهري ومتعب المفرج برنامجيهما التأهيليين في مشفى سبيتار بقطر.
و تألفت القائمن من اللاعبين:
عبدالله المعيـوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، غوستافو كويـلار، عبدالله عطيف، لوسيانو قييتو، ياسر الشهرائي، عبدالله الحمدان ،عبدالله الجدعائي ،حمد العبدان ،محمد القحطاني، ناصر الهدهود، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي، ميشايل ديلغـادو، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، أندري كاريلو، جانع هيون سو، محمد العويس، عبدالإله المالكي، فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان.
ميدانياً، أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تحضيراته بمقر النادي؛ وذلك قبل المغادرة إلى"برمنغهام" لإقامة معسكر إعدادي تحضيرا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد2022/ 2023، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية.
اشتمل المران على: تدريبات بدنية، و تطبيقات تكتيكية، وتدريبات لياقية باستخدام الكرة.
تواجد اللاعب "ياسر الشهراني" في عيادة مستشـفى المملكة بمقر النادي؛ وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الساق، فيما واصل اللاعب "عبدالإله المالكي" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني.
اختتم اللاعبون صباح اليوم الفحوصات الطبية الموسمية، ومنح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" أعضاء الفريق راحة يوم غد الخميس.