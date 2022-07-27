إيغالو يغيب عن معسكر الهلال في برمنغهام.. وكنو والمالكي في مقدمة البعثة المغادرة

و تألفت القائمن من اللاعبين:

عبدالله المعيـوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، غوستافو كويـلار، عبدالله عطيف، لوسيانو قييتو، ياسر الشهرائي، عبدالله الحمدان ،عبدالله الجدعائي ،حمد العبدان ،محمد القحطاني، ناصر الهدهود، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي، ميشايل ديلغـادو، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، أندري كاريلو، جانع هيون سو، محمد العويس، عبدالإله المالكي، فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان.