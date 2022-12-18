لاعب المغرب "حكيمي" يعتذر لرئيس الفيفا: "هو صديقي وأحترمه كثيرًا"

وقال حكيمي: "لم يحدث شيء، كنت غاضبًا بعض الشيء بعد المباراة، ذهبت للتحدث معه، أقدّم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيرًا، إذن لم يحدث أي شيء".