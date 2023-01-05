في قمة "كلاسيكو السعودية".. الهلال "ينتفض" ويسقط الاتحاد في ليلة شتاء ماطرة

قاد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "إيغالو" فريقه إلى المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في لقاء "كلاسيكو السعودية" الذي جمع الاتحاد وضيفه الهلال، مساء اليوم الخميس "في ليلة شتاء ماطرة" على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 12 من الدوري.