في قمة "كلاسيكو السعودية".. الهلال "ينتفض" ويسقط الاتحاد في ليلة شتاء ماطرة

قاد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "إيغالو" فريقه إلى المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في لقاء "كلاسيكو السعودية" الذي جمع الاتحاد وضيفه الهلال، مساء اليوم الخميس "في ليلة شتاء ماطرة" على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 12 من الدوري.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "إيغالو" الذي استثمر عرضية "ديلغادو" عند الدقيقة 12.
وعند الدقائق 15،22 تألق حارس الهلال عبد الله المعيوف في التصدي وببراعة لكرتي لاعبي الاتحاد "كورنادو" وعبدالعزيز البيشي كان إحداها كافية لتعديل النتيجة فيما لو ولجت المرمى الأزرق.
كما أضاع مهاجم الاتحاد حمدالله فرصة التعديل للاتحاد عند الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني تكفلت العارضة الزرقاء وقبلها المعيوف بالتصدي لتسديدة حمدالله عند الدقيقة 47.
وفي الدقيقة 88 خسر الهلال خدمات "إيغالو" الذي خرج بداعي الإصابة.
بتلك النتيجة قفز الهلال للمركز الثالث برصيد 25 نقطة وتراجع الاتحاد للمركز الرابع بـ 24 نقطة.