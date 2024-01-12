أخضر اليد يواجه الهند في ثاني جولات الآسيوية

يتواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يوم غد السبت، 13 يناير 2024م، مع منتخب الهند في ثاني جولات البطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والمقامة في مملكة البحرين وتستمر حتى 25 يناير الجاري.
وستقام المواجهة عند الساعة 1:00 مساءً على صالة الشيخ خليفة الرياضية، ويطمح الأخضر خلال اللقاء لتحقيق الانتصار والحصول على أول نقطتين في رصيده بالمجموعة الثالثة، بعد خسارة الجولة الأولى من منتخب اليابان بنتيجة (25-29).
وأجرى لاعبو أخضر اليد مساء، اليوم الجمعة، حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني الأيسلندي إرلينغور ريتشاردسون، بدأت بتمارين الإحماء ثم تطبيق بعض الخطط الفنية.