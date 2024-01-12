أخضر اليد يواجه الهند في ثاني جولات الآسيوية

يتواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يوم غد السبت، 13 يناير 2024م، مع منتخب الهند في ثاني جولات البطولة الآسيوية الـ 21 للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، والمقامة في مملكة البحرين وتستمر حتى 25 يناير الجاري.