الهلال يواصل الاستعداد للجولة الخامسة من دوري روشن.. و"الشهري" يجري اختبارات طبية

ويجري الفريق عند الساعة الخامسة من مساء الغد حصته التدريبية الأخيرة، قبل المغادرة للكويت للمشاركة في حفل اعتزال الحارس الكويتي المعتزل نواف الخالدي، المزمع إقامته مساء يوم الأحد المقبل في لقاء سيجمعه بالقادسية الكويتي على ملعب جابر الدولي.