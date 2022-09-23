الهلال يواصل الاستعداد للجولة الخامسة من دوري روشن.. و"الشهري" يجري اختبارات طبية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الجمعة مرانًا اعتياديًا في مقر النادي؛ وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية، طبق خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم "دياز" الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.
وأدى المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" مرانًا لياقيًا تخلله تدريبات متنوعة بالكرة، فيما يوجد اللاعب "صالح الشهري" في "فنلندا"؛ وذلك لإجراء اختبارات طبية ومتابعة سير برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الطبيب "لاسي ليمباينن".
ويجري الفريق عند الساعة الخامسة من مساء الغد حصته التدريبية الأخيرة، قبل المغادرة للكويت للمشاركة في حفل اعتزال الحارس الكويتي المعتزل نواف الخالدي، المزمع إقامته مساء يوم الأحد المقبل في لقاء سيجمعه بالقادسية الكويتي على ملعب جابر الدولي.
ويستضيف الهلال نظيره التعاون، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الأحد 2 أكتوبر المقبل.