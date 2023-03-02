رياضة
في افتتاح الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.. "الطائي" يعود بانتصار ثمين على "الفتح"
حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، فوزًا ثمينًا على شقيقه الفتح، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بفوز الطائي بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجَّلها فراس البريكان للفتح في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل موسونا للطائي في الدقيقة 17، ثم يتقدم مبينزا بالهدف الثاني للطائي في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.
وتعادل من جديد فراس البريكان للفتح في الدقيقة 70، قبل أن يقضي اللاعب موسونا على أحلام الفتحاويين في التعادل بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+2.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الطائي عند النقطة رقم 25، فيما توقَّف رصيد الفتح عند النقطة رقم 28، وله مباراة مؤجلة.