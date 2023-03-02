في افتتاح الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين.. "الطائي" يعود بانتصار ثمين على "الفتح"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، فوزًا ثمينًا على شقيقه الفتح، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.