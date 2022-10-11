النصر يضرب العدالة برباعية.. ويقفز للوصافة

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر لوصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن أسقط ضيفه العدالة بنتيجة 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " في العاصمة الرياض، في ختام الجولة السابعة.