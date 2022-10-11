النصر يضرب العدالة برباعية.. ويقفز للوصافة

قفز الفريق الكروي الأول بنادي النصر لوصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن أسقط ضيفه العدالة بنتيجة 4/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " في العاصمة الرياض، في ختام الجولة السابعة.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بثلاثية ( أيمن يحيي - هدفين عند الدقيقتين 23، 26 وهدف لأبو بكر عند الدقيقة 28 ).
وفقد النصر في هذا الشوط خدمات قائده سلطان الغنام الذي خرج بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله مادو في الدقيقة 17.
وفي الشوط الثاني أضاع عبد الرحمن غريب فرصة إحراز الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 58.
وأضاع "بلاسيوس" فرصة تقليص الفارق للعدالة عند الدقيقة 73 ، ليعاقبه "تاليسكا" بهدف رابع للنصر عند الدقيقة 78.
وعند الدقيقة 87 قلص "كريستوفر "النتيجة بهدف أول للعدالة من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 16 وحل ثانياً في سلم الترتيب.