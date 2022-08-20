تحضيرا للآسيوية .. أخضر الصالات يواصل تمارينه في معسكر الدمام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته في التجمع الخاص بلاعبي أندية دوري الدرجة الأولى، الذي يستمر حتى 22 أغسطس الجاري، تمهيدًا للمعسكر الذي سيقام في منطقة القصيم استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.