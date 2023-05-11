قرعة كاس آسيا.. "الأخضر" بالمجموعة السادسة في مواجهة قيرغيزستان وتايلاند وعمان

وقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة مع منتخبات قيرغيزستان وتايلاند وعمان، وذلك عقب قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا التي ستقام بين 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 في قطر.
وضمّت المجموعة الأولى منتخبات قطر والصين وطاجيكستان ولبنان، والمجموعة الثانية أوزبكستان وسوريا والهند وأستراليا، والمجموعة الثالثة تضم فلسطين وهونج كونج والإمارات وإيران، أما المجموعة الرابعة فتضم فيتنام وإندونيسيا والعراق واليابان، فيما تضم الخامسة كلًا من البحرين وماليزيا والأردن وكوريا الجنوبية، وأخيرًا المجموعة السادسة والتي تضم قيرغستان وتايلاند وعمان والسعودية.
وكانت قد اتجهت أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية اليوم صوب الدوحة؛ لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام بين 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 في قطر.
وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة في منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت في العام الماضي عن عدم الاستضافة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقًا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويضم كل من هذه المستويات ستة منتخبات، إذ يضم المستوى الأول المنتخب القطري بالإضافة إلى منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن.
ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.
وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 1956، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة تدريجيًا من 4 منتخبات بكل من النسخ الثلاثة الأولى حتى بلغ 24 منتخبًا في النسخة الماضية عام 2019 بالإمارات.