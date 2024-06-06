بطولة العالم للبلياردو في جدة.. ختام منافسات دور الإقصاء المزدوج بتأهل 64 لاعبًا

أما على صعيد اللاعبين العرب، فقد تأهل اللاعب السوري محمد صوفي، وصيف بطولة العالم لعام 2023، إلى دور الإقصاء المباشر، بعد أن حقّق الانتصار على منافسه الصيني شانغ جونغ لين، كما تأهل إلى نفس الدور اللاعب العراقي أمير علي، بعد فوزه على اللاعب النمساوي ماكس ليشنر، الذي عاد وتأهل في المباراة الثالثة الفاصلة أمام الأميركي سكايلر وودوارد، فيما كسب اللاعب القطري علي العبيدلي نظيره الفيليبيني ميشال فيليسيانو، وأخيرًا أكمل اللاعب الكويتي بدر الوضاحي التواجد العربي في دور الإقصاء المباشر، بعد فوزه على اللاعب النمساوي دانييل غوتينبيرغر.