بطولة العالم للبلياردو في جدة.. ختام منافسات دور الإقصاء المزدوج بتأهل 64 لاعبًا

اختتمت منافسات التصفيات التمهيدية "دور الإقصاء المزدوج"، مساء أمس الأربعاء، في بطولة العالم للبلياردو (9كرات)، والتي تستضيفها المملكة في جدة، خلال الفترة (من 3 إلى 8) يونيو، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9 كرات).
وشهدت المواجهات تنافسًا قويًا بين اللاعبين المشاركين للحصول على بطاقات مؤهلة إلى دور "الإقصاء المباشر"، الذي ينطلق اليوم، وتأهل له (64) لاعبًا من أصل (128) مشاركاً في الحدث، حيث ستشهد منافسات اليوم مواجهات الدور الـ(64)، وكذلك الدور الـ(32) تواليًا، نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة.
وبالعودة لمباريات الأمس، فقد تمكّن المصنف الأول عالميًّا الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز، من الفوز على الفليبيني كايل أموروتو ليواصل مشوار الدفاع عن لقبه، كما فاز المصنف الثاني عالمياً البريطاني جيسون شو على الفليبيني يوهان تشوا، ليواصل مزاحمة رويز على اللقب الأغلى.
وعلى الرغم من خروجهم من هذا الدور، قدّم النجوم السعوديون خالد الغامدي، وحسين مصطفى، وأحمد آل جبار، وعبدالله الشمري مستويات لافتة، نالوا من خلالها إشادات كبيرة.
أما على صعيد اللاعبين العرب، فقد تأهل اللاعب السوري محمد صوفي، وصيف بطولة العالم لعام 2023، إلى دور الإقصاء المباشر، بعد أن حقّق الانتصار على منافسه الصيني شانغ جونغ لين، كما تأهل إلى نفس الدور اللاعب العراقي أمير علي، بعد فوزه على اللاعب النمساوي ماكس ليشنر، الذي عاد وتأهل في المباراة الثالثة الفاصلة أمام الأميركي سكايلر وودوارد، فيما كسب اللاعب القطري علي العبيدلي نظيره الفيليبيني ميشال فيليسيانو، وأخيرًا أكمل اللاعب الكويتي بدر الوضاحي التواجد العربي في دور الإقصاء المباشر، بعد فوزه على اللاعب النمساوي دانييل غوتينبيرغر.
الجدير ذكره أن بطولة العالم للبلياردو (9 كرات)، شهدت خلال الأيام الماضية تواجدًا إعلاميًّا متميزًا من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، وسط حضور جماهيري جيد من المهتمين باللعبة من مختلف الجنسيات.