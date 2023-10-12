النصر حلّ ثانياً والسد ثالثاً.. الهلال يتصدر أكثر أندية دوري أبطال آسيا استحواذًا على الكرة

ويحتل الهلال صدارة مجموعته (المجموعة الرابعة)، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع نافباهور، مع فارق الأهداف، كما يقع النصر أيضًا في صدارة مجموعته (المجموعة الخامسة) برصيد 6 نقاط .