النصر حلّ ثانياً والسد ثالثاً.. الهلال يتصدر أكثر أندية دوري أبطال آسيا استحواذًا على الكرة

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، عن أكثر الأندية استحواذاً على الكرة في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا حتى الآن .
وتصدر الأندية الأكثر استحواذًا على الكرة بدور المجموعات، الهلال السعودي الذي نجح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 71%.
واحتل المركز الثاني نادي النصر الذي استطاع الاستحواذ على الكرة بنسبة 70%، يليه نادي السد القطري الذي بلغت نسبة استحواذه على الكرة نحو 67% .
ويحتل الهلال صدارة مجموعته (المجموعة الرابعة)، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع نافباهور، مع فارق الأهداف، كما يقع النصر أيضًا في صدارة مجموعته (المجموعة الخامسة) برصيد 6 نقاط .