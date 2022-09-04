موقع "سوفا سكور" العالمي: الشباب نجم الجولة الثانية من دوري روشن

سيطر فريق الشباب الكروي الأول على التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري روشن السعودي، من خلال حضور 4 لاعبين دفعة واحدة؛ وهم: كارلوس جونيور، سانتي مينا، جوانكا، وهتان باهبري، بعد فوزه على أبها برباعية نظيفة؛ بحسب إحصاءات موقع "سوفا سكور" العالمي.
وحصل المغربي مراد باتنا لاعب الفتح على التقييم الأعلى في الجولة بـ8.7 من 10، بعد نجاحه في تسجيل هدفين وصناعة هدف، خلال فوز فريقه الكبير على الباطن بخماسية نظيفة هذا الأسبوع.
وأعلن موقع "سوفا سكور" تشكيلته المثالية للجولة الثانية من دوري روشن، الأحد، التي ضمت باولو فيكتور حارس الاتفاق في المرمى، وفي الدفاع كل من: بابلو سانتوس لاعب الرائد، مروان سعدان لاعب الفتح، علي البليهي لاعب الهلال.
وحضر أيضًا رباعي الوسط: هتان باهبري لاعب الشباب، بيتروس لاعب الفتح، جوانكا لاعب الشباب، ومراد باتنا لاعب الفتح، وفي الهجوم كل من: كارلوس جونيور لاعب الشباب، موسى ماريجا لاعب الهلال، وسانتي مينا لاعب الشباب.
وضمّت التشكيلة 4 لاعبين من الشباب، و3 من الفتح، و2 من الهلال، ولاعبًا واحدًا من الاتفاق والرائد، فيما لم يحضر أي لاعب من الاتحاد أو النصر.