منع رفع أعلام فلسطين وإسرائيل بمناطق المشجعين في كأس أوروبا 2024

وأضاف موريتز فان دولمين، المدير الإداري للبطولة، في تصريحات لصحيفة "برلينر مورغنبوست": بطولة أمم أوروبا ليست مكانًا للمظاهرات وسط تواصل الحرب في غزة، وفقًا للعربية نت.