منع رفع أعلام فلسطين وإسرائيل بمناطق المشجعين في كأس أوروبا 2024

كشف منظمون منع رفع الأعلام الفلسطينية أو الإسرائيلية في مناطق المشجعين في برلين خلال بطولة كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا يوم 14 من الشهر الجاري.
وتفصيلاً، قالت متحدثة باسم شركة "كولتور برجيكتيه" المسؤولة عن إدارة الفعاليّات الثقافية بالبطولة إن الجماهير سيسمح لها فقط برفع أعلام البلاد الـ24 المشاركة في البطولة.
وأضاف موريتز فان دولمين، المدير الإداري للبطولة، في تصريحات لصحيفة "برلينر مورغنبوست": بطولة أمم أوروبا ليست مكانًا للمظاهرات وسط تواصل الحرب في غزة، وفقًا للعربية نت.
وسيتم تخصيص منطقتين للمشجعين بالعاصمة الألمانية، الأولى عند بوابة براندنبورغ والثانية عند مقر البرلمان الألماني "الرايخستاخ"، ومن المقرر أن يتم بث جميع مباريات البطولة الـ51 عبر شاشات عملاقة في مناطق المشجعين أمام الرايخستاخ.