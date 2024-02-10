القطري "النعيمي" بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2024

وبعد ختام منافسات اليوم، قال الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود: "إقامة النسخة الخامسة من كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل بمجموع جوائز هو الأغلى في العالم وبعدد دول مشاركة هو الأكثر في تاريخ منافسات القدرة والتحمل؛ هو دليل واضح على الدعم اللامحدود الذي توليه قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي ولرياضة الفروسية، واستمتعنا اليوم بمنافسات مميزة لنسخة استثنائية، وأبارك للفارس سعيد النعيمي على تحقيق الفوز، وأشكر جميع المشاركين على ما قدموه ولفريق العمل ولشركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد الدولي للفروسية وكل مَن ساهم في نجاح البطولة التي تؤكد كون المملكة مركزًا عالميًّا للأحداث الرياضية الكبرى".