نجاح عملية الرباط الصليبي لحارس مرمى الاتحاد "الجدعاني"

قال نادي الاتحاد، اليوم الخميس، إن العملية الجراحية في الرباط الصليبي التي أجراها عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم نجحت .
وأعلن أصفر جدة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي «تويتر سابقًا» أن الجدعاني خضع إلى العملية الجراحية في لندن العاصمة البريطانية، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي.
وكان الجدعاني البالغ من العمر 32 عامًا ،قد تعرض للإصابة بقطع في رباط الركبة الصليبي قبل 11 يومًا خلال إحدى الحصص التدريبية لفريقه في معسكره الإعدادي بالطائف، ما أبعده عن المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الجارية حاليًا.