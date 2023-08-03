نجاح عملية الرباط الصليبي لحارس مرمى الاتحاد "الجدعاني"

وكان الجدعاني البالغ من العمر 32 عامًا ،قد تعرض للإصابة بقطع في رباط الركبة الصليبي قبل 11 يومًا خلال إحدى الحصص التدريبية لفريقه في معسكره الإعدادي بالطائف، ما أبعده عن المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الجارية حاليًا.