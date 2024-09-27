دوري روشن للمحترفين: ريمونتادا اتحادية تطيح بالخليج

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على شقيقه الخليج، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها خالد ناري للخليج في الدقيقة الـ5 قبل أن يتعادل كريم بنزيما للاتحاد في الدقيقة الـ49، ويضيف حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ56.
وعزز محترف الاتحاد بيرجوين تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث للفريق في الدقيقة الـ68 قبل أن يختتم حامد الغامدي مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ90+4.
وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده عند النقطة الـ12؛ وضعته في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، في حين توقف رصيد الخليج عند النقطة الـ4؛ احتل بها المركز الثالث عشر.