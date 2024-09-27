دوري روشن للمحترفين: ريمونتادا اتحادية تطيح بالخليج

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على شقيقه الخليج، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.