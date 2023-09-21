في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق" بتعادل بطعم الفوز.. ضمك يأخذ نصيبه من الهلال

خطف فريقُ ضمك الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا وثمينًا من أمام ضيفه الهلال "1/1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق"، السابعة من دوري روشن، بقيادة الحكم الروماني "استفان كوفاكس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف "مالكوم" عند الدقيقة التاسعة، بعد استثماره لعرضية سالم الدوسري.
وشهد الشوطُ الأول تألُّقَ حارس الهلال "ياسين بونو" الذي تصدّى لأكثر من كرة ضمكاوية خطرة عند الدقائق "30، 43"، وكان قد أضاع البرازيلي "نيمار" فرصة تعزيز النتيجة لفريقه الهلال عند الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني واصل "نيمار" إهدار الفرص السهلة داخل صندوق ضمك عند الدقائق "53، 77"، حتى حضر أصحاب الأرض بهدف التعادل من تسديدة قوية من خطأ خارج الصندوق الأزرق للاعب "نيكولاي" عند الدقيقة 68.
بتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة "مؤقّتًا" برصيد 17 نقطة، وبلغ ضمك النقطة الرابعة في المركز الـ15.