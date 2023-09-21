في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق" بتعادل بطعم الفوز.. ضمك يأخذ نصيبه من الهلال

خطف فريقُ ضمك الأول لكرة القدم تعادلًا مثيرًا وثمينًا من أمام ضيفه الهلال "1/1"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح جولة اليوم الوطني السعودي 93 "نحلم ونحقق"، السابعة من دوري روشن، بقيادة الحكم الروماني "استفان كوفاكس".