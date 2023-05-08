"الهلال" يستعد لتقديم عرض ضخم للإيطالي ماركو فيرتي لاعب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لتقديم عرض للإيطالي ماركو فيرتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
ووفقًا للصحفي الموثوق "محمد بوحفصي" الذي يعمل في شبكة "RTL" الفرنسية، فإن الهلال على وشك تقديم عرض للاعب الإيطالي، مشددًا على صحة الأنباء المتداولة بتقديم عروض أيضًا من النادي للتعاقد مع جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لاعبَيْ برشلونة؛ لإقناع "ميسي" بالانضمام إلى صفوف الهلال بالموسم المقبل.
وانضم ماركو فيرتي صاحب الـ30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان، في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي الذي لعب له في الفترة من 2008، إلى 2012.
ويحتلّ الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.