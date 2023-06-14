الهلال يستهدف التعاقد مع مدافع الأهلي بأغلى صفقة بتاريخ النادي المصري

تلقى الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا أغلى عرض في تاريخه لبيع المدافع محمد عبد المنعم لنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووفقاً لبرنامج "+90"، تلقى الأهلي عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع مدافعه الدولي الشاب محمد عبد المنعم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتبلغ قيمة عرض بيع المدافع المتألق لبطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 12 مليون دولار، وفق ما كشفه برنامج "+90".
وأوضح المصدر أن إدارة الفريق المصري، لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخها حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن؛ خاصة في ظل أهمية عبد المنعم، في خط دفاع الفريق.
وبحسب المصدر ذاته، لم تحسم إدارة الفريق المصري بعد العرض الأغلى في تاريخ النادي، لاسيما في ظل الأهمية التي يمثلها عبد المنعم في خط دفاع القلعة الحمراء.
وتألق عبد المنعم هذا الموسم، وسجل الهدف الوحيد للأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والذي منح الأهلي لقب البطولة القارية للمرة الـ11 في تاريخه.