الهلال يستهدف التعاقد مع مدافع الأهلي بأغلى صفقة بتاريخ النادي المصري

وأوضح المصدر أن إدارة الفريق المصري، لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخها حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن؛ خاصة في ظل أهمية عبد المنعم، في خط دفاع الفريق.