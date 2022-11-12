برينتفورد يحقق مفاجأة كبيرة بفوزه على مانشستر سيتي

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، والذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم؛ في حين رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.