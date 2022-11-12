برينتفورد يحقق مفاجأة كبيرة بفوزه على مانشستر سيتي

حقق فريق برينتفورد مفاجأة كبيرة بتغلبه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب "الاتحاد" اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وتَقدم برينتفورد بهدف سجله إيفان توني في الدقيقة 16، وعدل مانشستر سيتي النتيجة عن طريق فيل فودين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل إيفان توني هدف الفوز لبرينتفورد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، والذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم؛ في حين رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.