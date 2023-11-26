"الرياض" تستضيف البطولة العربية للسيدات والناشئين للجولف

تنطلق، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الرياض بطولة الجولف العربية للسيدات والناشئين التي يستضيفها الإتحاد السعودي للجولف خلال الفترة 28 وحتى 30 نوفمبر 2023م في مدينة الرياض وعلى أرض ملعب نادي الرياض للجولف، وتأتي هذه الاستضافة تحت مظلة الاتحاد العربي للجولف ويشارك في البطولة لهذا العام 12 دولة عربية وبأكثر من 910 مشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث تتكون البطولة من خمس فئات عمرية على النحو التالي 18 عامًا وأقل وفئة السيدات وفئتا 15 عامًا وأقل للأولاد والفتيات وفئة 13 عامًا وأقل، وتشارك السعودية بعدد 14 لاعبًا ولاعبة على النحو التالي: 3 لاعبات من فئة السيدات و لاعبان من فئة 18سنة وأقل وثلاثة لاعبين من فئة 15 وأقل وثلاث لاعبات من فئة 15 وأقل وثلاثة لاعبين من فئة 13 وأقل.