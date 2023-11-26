"الرياض" تستضيف البطولة العربية للسيدات والناشئين للجولف

تنطلق، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الرياض بطولة الجولف العربية للسيدات والناشئين التي يستضيفها الإتحاد السعودي للجولف خلال الفترة 28 وحتى 30 نوفمبر 2023م في مدينة الرياض وعلى أرض ملعب نادي الرياض للجولف، وتأتي هذه الاستضافة تحت مظلة الاتحاد العربي للجولف ويشارك في البطولة لهذا العام 12 دولة عربية وبأكثر من 910 مشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث تتكون البطولة من خمس فئات عمرية على النحو التالي 18 عامًا وأقل وفئة السيدات وفئتا 15 عامًا وأقل للأولاد والفتيات وفئة 13 عامًا وأقل، وتشارك السعودية بعدد 14 لاعبًا ولاعبة على النحو التالي: 3 لاعبات من فئة السيدات و لاعبان من فئة 18سنة وأقل وثلاثة لاعبين من فئة 15 وأقل وثلاث لاعبات من فئة 15 وأقل وثلاثة لاعبين من فئة 13 وأقل.
من جانبه قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا: سعداء وفخورون بتنظيم هذه البطولة وحرصنا على استضافتها، كونها الأولى عربيًا التي تقام في السعودية التي أصبحت بوصلة الرياضة بمختلف أنواعها.. وأضاف: من خلال استضافتنا للبطولة نهدف لتعزيز رياضة الجولف في المنطقة وزيادة الوعي والاهتمام بها عربيًا لما تمثله مثل هذه البطولات من تواصل وتعارف، وبما يساهم برفع مستوى اللعبة والمنافسة بين اللاعبين لتحسين مهاراتهم والتنافس مع أفضل اللاعبين في المنطقة العربية.
وأكد التزام الاتحاد السعودي للجولف بدعم المشاركة النسائية في رياضة الجولف ودعم المواهب الناشئة واللاعبين المحترفين.. لافتًا إلى أن هذه البطولة هي واحدة من أهم البطولات على جدول المنافسات العربية، لما تتمتع به من مستوى مميز بتواجد أفضل اللاعبات العربيات، وفيما يذهب في كونها أيضًا محطة لانطلاق الناشئين والناشئات نحو آفاق نجومية أكبر.
وشدد رضا على أنهم في الاتحاد السعودي للجولف سعيداء بما تحقق من قبل من تنظيمات تبرز الوجه الحضاري للسعودية ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، مؤكدًا أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك، في إطار رؤية السعودية 2030 التي رعاها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز"حفظه الله" وأطلقها وفعّلها ويتابع كل خطاها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان "وفقه الله".. موجهًا خالص الشكر لمعالي رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والسعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان بمتابعته وتوجيهاته الفاعلة لأجل أن تكون البطولة متميزة جدًا.. وبما يؤكد أن التجهيزات الفنية واللوجستية للبطولة كلها قد اكتملت، وحتى ما يخص الفعاليات المصاحبة وفعاليات الجماهير.