في إنجاز سعودي جديد.. مربط عذبة يحقق بطولة العالم لجمال الخيل العربية بالدوحة

وشمل الحفل الختامي تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز لأفضل رأس في الفئات المشاركة، إلى جانب توزيع جوائز خاصة بالبطولة، وهي الجائزة البلاتينية، وجائزة أجمل رأس وجائزة مزرعة العام، وجائزة أفضل مربي/ مالك، وجائزة أفضل خيل أب، وجائزة البطل البلاتيني والبطل البلاتيني مكرر، وجائزة أعلى درجة في البطولة، إضافة إلى تكريم الحكام، والرعاة الداعمين للبطولة.