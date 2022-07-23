الرباع السعودي علي العثمان يخطف ذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال

توج الرباع السعودي علي العثمان بالميدالية الذهبية بعدما خطف المركز الأول في فئة 96 كجم، اليوم السبت، في منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال الجارية حاليًا في طشقند العاصمة الأوزبكية بمشاركة أكثر من 261 رباعًا يمثلون 21 دولة.
من جهته، بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إنجاز البطل علي العثمان، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي الأولمبي علي العثمان، تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، إنجازات تتواصل.. ودعم كريم مستمر".