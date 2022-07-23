الرباع السعودي علي العثمان يخطف ذهبية بطولة آسيا لرفع الأثقال

من جهته، بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إنجاز البطل علي العثمان، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "أبارك للربّاع السعودي الأولمبي علي العثمان، تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، إنجازات تتواصل.. ودعم كريم مستمر".